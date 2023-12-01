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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Морозы до 17 градусов прогнозируются в Москве на следующей неделе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Январские морозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, температура днем не будет подниматься выше минус 10 - минус 15 градусов, ночные температуры будут опускаться до минус 17, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья на понедельник пройдет холодный фронт, воздух будет поступать не с востока, как сейчас, а с северо-востока и севера, поэтому и ночью, и днем в понедельник в Москве от 13 до 8 градусов ниже ноля. Такая температура уже на 6 градусов ниже нормы. Это совершенно январская погода", - сказал Вильфанд.

По его прогнозу, во вторник, 5 декабря, понижение температуры продолжится. Ночью будет минус 17 - минус 12 градусов, а днем максимальные значения будут от минус 15 до минус 10. В среду, 6 декабря, прогнозируется аналогичная погода. Резкого потепления в ближайшее время, по предварительным прогнозам, не ожидается.

"Это январская погода, которая бывает в самый холодный период месяца, но не в Москве, а в Архангельске", - отметил Вильфанд.

Благодаря тому, что произойдет повышение давления, 5 и 6 декабря в Москве будет малооблачно, преимущественно без осадков, временами будет проглядывать солнце. В понедельник же, 4 декабря, в столице вновь пройдет снег, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра.

Архангельск Гидрометцентр Роман Вильфанд
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