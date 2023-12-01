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Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ
Фото: Сергей Савостяьнов/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Температура выше нормы в декабре прогнозируется в ряде регионов Сибирского федерального округа, на юге России и на самом севере азиатской части страны, а около и ниже нормы - только в одном регионе - в Москве, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и в республике Алтай, а также на юге Красноярского края, в Хакасии, Тывы, в декабре прогнозируется температура выше нормы", - сказал Вильфанд.

Также, по прогнозам, выше нормы среднемесячная температура в декабре будет в Краснодарской крае, Ставрополье, во всех республиках Северного Кавказа, в Астраханской области и на самом севере азиатской части России - на Таймыре, на севере Якутии и Чукотки.

"На остальной территории температура будет около нормы. Но в Москве среднемесячная температура прогнозируется около и ниже нормы", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что в течение месяца в столице еще будут температурные колебания, тем не менее, в Москве "уже установилась вполне нормальная декабрьская погода".

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что их дефицит прогнозируется на севере европейской территории России - Мурманской области, севере Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе. Также дефицит осадков прогнозируется на всей северной части Якутии, Чукотке, в Камчатском крае и севере Хабаровского края.

Избыток осадков в этом месяце ожидается в южной половине Центрального федерального округа, на юге Урала и на юге западной Сибири - Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Алтайском крае и в республике Алтай, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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