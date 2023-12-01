Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 ноября

В РФ начала работать федеральная система учета бытовых отходов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор (РЭО) ввел в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), сообщила пресс-служба компании.

"РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО, которая призвана сделать прозрачной отрасль по обращению с отходами. Что в свою очередь позволит принимать решения по развитию отрасли обращения с ТКО в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры. РЭО как оператор системы сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли", - сказал гендиректор компании Денис Буцаев, чьи слова приведены в сообщении.

Согласно приказу Минприроды РФ, данные в созданную систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с ТКО, а также РЭО.

В ФГИС УТКО будет содержаться информация о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков ТКО, говорится в сообщении.

Приказ Минприроды № 919, устанавливающий состав, сроки и периодичность размещения информации в федеральной информационной системе, обязывает поставщиков информации размещать ее во ФГИС с 1 декабря 2023 года. Первично данные в систему должны быть внесены до 1 января 2024 года.

РЭО – публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в январе 2019 года; единственный акционер – Минприроды РФ.

РЭО Российский экологический оператор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Пять человек погибли в результате урагана в Крыму

Журналистке Курмашевой продлили арест в Казани

Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт

Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Что произошло за день: четверг, 30 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });