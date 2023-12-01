В РФ начала работать федеральная система учета бытовых отходов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор (РЭО) ввел в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), сообщила пресс-служба компании.

"РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО, которая призвана сделать прозрачной отрасль по обращению с отходами. Что в свою очередь позволит принимать решения по развитию отрасли обращения с ТКО в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры. РЭО как оператор системы сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли", - сказал гендиректор компании Денис Буцаев, чьи слова приведены в сообщении.

Согласно приказу Минприроды РФ, данные в созданную систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с ТКО, а также РЭО.

В ФГИС УТКО будет содержаться информация о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков ТКО, говорится в сообщении.

Приказ Минприроды № 919, устанавливающий состав, сроки и периодичность размещения информации в федеральной информационной системе, обязывает поставщиков информации размещать ее во ФГИС с 1 декабря 2023 года. Первично данные в систему должны быть внесены до 1 января 2024 года.

РЭО – публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в январе 2019 года; единственный акционер – Минприроды РФ.