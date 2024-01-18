РЭО заявил о выполнении планов по вводу объектов обращения с мусором на 2023 год

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Поставленные задачи по вводу объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2023 году в России выполнены в полном объеме, развитие отрасли продолжается, несмотря на санкции, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Несмотря на вызванные санкционным давлением сложности с доставкой и замещением импортного оборудования и комплектующих преимущественно отечественными аналогами, развитие отрасли не останавливается", - заявил через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" за 5 лет создано 249 объектов обращения с ТКО суммарной мощностью 20,389 млн тонн в год по обработке ТКО, 6,103 млн тонн - по утилизации, 4,581 млн тонн - по размещению (захоронению).

"Пплановые значения результатов федерального проекта по вводу в эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО по России по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме", - сказано в пресс-релизе.

Заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов сообщил, что в конце 2023 года в эксплуатацию были введены несколько крупных объектов обращения с ТКО, оснащенных современным оборудованием и передовыми технологиями, позволяющими обеспечить в ближайшем будущем высокий уровень отбора и утилизации полезных фракций, снизить количество направляемых на захоронение ТКО.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента в январе 2019 года; единственный акционер компании - Минприроды.