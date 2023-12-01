В Совете Федерации опровергли планы ввести маркировку меда

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Вводить маркировку меда в России пока не планируют, сообщил на пресс-конференции первый зампредседателя комитета по агропродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин.

"Многие товары сегодня уже замаркированы, но еще медленно это процесс идет. Заниматься маркировкой меда? Я не слышал такого, и в планах правительства мы пока не видели такого - отмаркировать мед", - сказал он.

При этом сенатор не исключил, что мед может войти в перечень маркируемой продукции.

"Когда-то, может, это и дойдет, в ближайшей перспективе. Пока мы этого не видим", - заявил он.

Национальная система цифровой маркировки введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, медицинские изделия. Сейчас проходит эксперимент по маркировке красной и черной икры, оптоволокна и светотехники. Запланированы эксперименты по маркировке бутилированного растительного масла, консервов и ветеринарных препаратов.