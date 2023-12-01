Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Мобилизации в связи с увеличением численности ВС РФ на 170 тыс. военнослужащих не планируется

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, штатная численность Вооруженных сил России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Указ от 1 декабря вступает в силу со дня его подписания.

Правительству РФ поручено предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных средств, необходимых для реализации данного указа.

В свою очередь Минобороны РФ уточняет, что проведение мобилизации в связи с указом президента РФ об увеличении численности ВС РФ на 170 тыс. военнослужащих не планируется.

В военном ведомстве отметили, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется.

Увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту.

Министерство обороны РФ сообщило, что увеличение численности Вооруженных сил РФ обусловлено ростом угроз, в том числе из-за расширения НАТО.

"Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений", - заявило министерство.