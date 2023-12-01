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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Минобороны объяснило увеличение численности армии с проведением СВО и угрозами НАТО

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны сообщило, что увеличение численности Вооруженных сил на 170 тысяч человек обусловлено ростом угроз, в том числе из-за расширения НАТО.

"Увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО, - объяснили в ведомстве. - Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений".

"Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию, - сказано в пресс-релизе. - В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО".

Мобилизации в связи с увеличением численности армии не предусматривается, как и увеличения призыва на срочную службу, сказали также в Минобороны.

"Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", - сообщило министерство.

1 декабря стало известно, что 29 ноября президент Владимир Путин своим указом увеличил предельную численность Вооруженных сил России увеличена на 170 тысяч человек - до 1,32 млн военнослужащих.

НАТО Минобороны Владимир Путин СВО
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