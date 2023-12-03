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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Белгородской области за сутки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка - три и два артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Борисовском районе, по его данным, из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано пять прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье - установлено три прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - шесть, по селу Муром - пять минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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