Военные сбили и перехватили шесть БПЛА над Белгородской областью

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Над Белгородской областью российские дежурные силы ПВО сбили три украинских беспилотника и еще три летательных беспилотных аппарата были перехвачены, сообщило Минобороны России.

Ранее вечером 5 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что над Белгородским районом сработала система ПВО и сбила три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обломки одного из дронов повредили легковую машину в поселке Репном.