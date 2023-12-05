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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Военные сбили и перехватили шесть БПЛА над Белгородской областью

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Над Белгородской областью российские дежурные силы ПВО сбили три украинских беспилотника и еще три летательных беспилотных аппарата были перехвачены, сообщило Минобороны России.

Ранее вечером 5 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что над Белгородским районом сработала система ПВО и сбила три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обломки одного из дронов повредили легковую машину в поселке Репном.

Вячеслав Гладков Белгородская область Минобороны Белгородский район
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