Минобороны РФ заявило об ударе по командному пункту ВСУ в районе Днепропетровска

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что нанесены удары по украинскому заглубленному командному пункту в районе Днепропетровска, военным сладам ВСУ в районе Миргорода, Хмельницкого, а также в Николаевской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска", - сказали в ведомстве в воскресенье.

Также удары нанесены по складам горючего в районах Миргорода Полтавской области, Хмельницкого, арсеналу боеприпасов в Николаевской области, живой силе и технике ВСУ в 107 районах, говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ заявило, что за сутки российская ПВО сбила восемь дронов ВСУ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.