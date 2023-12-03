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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минобороны РФ заявило об ударе по командному пункту ВСУ в районе Днепропетровска

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что нанесены удары по украинскому заглубленному командному пункту в районе Днепропетровска, военным сладам ВСУ в районе Миргорода, Хмельницкого, а также в Николаевской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска", - сказали в ведомстве в воскресенье.

Также удары нанесены по складам горючего в районах Миргорода Полтавской области, Хмельницкого, арсеналу боеприпасов в Николаевской области, живой силе и технике ВСУ в 107 районах, говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ заявило, что за сутки российская ПВО сбила восемь дронов ВСУ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Днепропетровск Николаевская область Миргород
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