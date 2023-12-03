Минобороны РФ сообщило об отражении украинских атак, ударах по ВСУ в зоне СВО

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об отражении украинских атак на краснолиманском и запорожском направлениях, ударах по ВСУ на других участках.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении военного ведомства.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке вертолетов и артиллерии нанесли удары по 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ в Синьковки и Берестового в Харьковской области.

"Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщило министерство.

По его данным, подразделения группировки "Восток" на южнодонецком направлении нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Новомихайловка и Угледара в ДНР.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 85 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили военные.

"На херсонском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка Николаевской области и Тягинка Херсонской области. Общие потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сказали в Минобороны РФ.