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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Причиной абортов должны стать медицинские показания, либо акты насилия над женщиной. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать", - сказала Матвиенко в понедельник журналистам.

Государство не будет запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере, заявила она.

"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. Государство по этому пути точно не пойдет", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что у России "уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности, мы точно по такому пути не пойдем".

Также Матвиенко подчеркнула, что форма собственности клиник не имеет значения: "И частные, и государственные муниципальные медицинские образования работают по единым медицинским стандартам, по единым медицинским требованиям. Они все получают лицензию, соблюдают время тишины".

"Нельзя огульно лишить женщину права выбора", - отметила спикер.

"Не надо горячиться, торопиться, надо Минздраву, региональным органам здравоохранения усилить контроль", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что призывы к тотальному запрету абортов могут привести к проведению абортов в неприспособленных для этого местах и, соответственно, увеличению смертности женщин.

"Государство по этому пути не пойдет, я хочу успокоить общество. Думаю, мы сможем перевести дискуссию в профессиональную плоскость на основании здравого смысла и перестанем распространять эти страшилки", - заключила она.

Валентина Матвиенко
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