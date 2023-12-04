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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Что произошло за день: понедельник, 4 декабря

Заявление Матвиенко об абортах, обновление рублем минимума середины ноября к доллару, новый председатель Союза театральных деятелей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Валентина Матвиенко заявила, что причиной абортов должны стать только медицинские показания и акт насилия над женщиной. Председатель Совета Федерации при этом сказала, что государство не будет запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере.

- Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. В частности, президент РФ заявил, что замороженное состояние отношений России и ФРГ не выгодно обеим сторонам, выразил надежду на улучшение отношений с Великобританией и констатировал отсутствие политических контактов и торгово-экономического взаимодействия со Швецией. Партнерство Москвы и Анкары, по его словам, находится на высоком уровне.

- Рубль в понедельник обновил минимум середины ноября к доллару на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс доллара США составил 90,93 руб. в 19:00, что на 52 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 91 руб. впервые с 14 ноября. Евро к этому времени стоил 98,5 руб., подорожав на 54,5 копейки.

- Председателем Союза театральных деятелей избран Владимир Машков - художественный руководитель театра Олега Табакова. Всего делегатами съезда было предположено пять кандидатов, четверо из которых взяли самоотвод. За кандидатуру Машкова проголосовало 176 делегатов съезда, против - 20.

- Обвинение попросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее осужденному за получение взятки. В июле 2021 года его обвинили в превышении должностных полномочий.

- Банк России проводит свое расследование вокруг ситуации с подачей в суд заявления о банкротстве "СПБ биржи". Выяснить, кто подал этот иск, должны правоохранительные органы, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

- Курс биткойна поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года. По данным CoinDesk, к 10:00 по московскому времени стоимость криптовалюты увеличилась на 4,3%, до $41 463.

- В воскресенье и в ночь на понедельник в Москве выпало 23 см осадков, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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