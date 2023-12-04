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Думе предложили наказывать штрафами до 15 млн руб. за утечки персональных данных

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак; юрлиц за такие нарушения предлагается штрафовать на сумму до 15 млн рублей.

"Поправки в административный и уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - написал Турчак в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 млн рублей, для юридических - 3-15 млн, за повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей, в зависимости от выручки компании.

Уголовная ответственность

"Что касается уголовной ответственности, она предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации", - сообщил Турчак.

Так, наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. По словам Турчака, если утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы.

Он добавил, что отдельный вид уголовной ответственности - для тех, кто делает бизнес на краденных данных; таким нарушителям грозит до 5 лет и большой штраф.

"Многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют ее должным образом. Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персональными данными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", - пояснил секретарь Генсовета.

По мнению Турчака, "усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками данных". "Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - считает он.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил в своем телеграм-канале, что проект внесения изменений в КоАП предлагает серьезное увеличение штрафов для операторов за инциденты с персональными данными. Если утечка коснется от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов, то штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн; от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов - от 5 млн до 10 млн; более 100 тыс. - от 10 млн до 15 млн.

"За повторные утечки мы предлагаем ввести оборотные штрафы - от 0,1 до 3 % выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей", - сообщил Хинштейн.

Андрей Турчак Единая Россия Госдума
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