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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Суды в 2023 г. за утечки персональных данных назначили штрафы на 3,7 млн рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с начала года составил 122 протокола по административным делам об утечках персональных данных. Судами по итогам их рассмотрения уже назначены штрафы на сумму около 3,7 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил начальник управления РКН по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров.

По его словам, в 2023 году было проведено 39 внеплановых проверок, и из них в 37 случаях факты утечек подтвердились.

"И операторы, в деятельности которых были выявлены факты несоблюдения требований законодательства, которые привлекли за собой утечку персональных данных были привлечены к административной ответственности",- сказал Контемиров на круглом столе "Защита прав потребителей в условиях моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства" в Совете Федерации..

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Вместе с тем он отметил, что "сознательность со стороны бизнеса растет" с момента внесения изменений в закон о персональных данных, которые обязывают операторов информировать регулятор о факте утечки, ее причинах и о принятых мерах.

За 2023 год РКН проверил порядка 5,8 тыс. сайтов, из них почти у 4 тыс. были выявлены отклонения от обязательных требований закона.

"Здесь мы тоже отмечаем положительную тенденцию по устранению нарушений: если нарушения были выявлены в 4 тыс. случаев, то протоколов по этим эпизодам было составлено (всего) 15. То есть в этой части мы видим положительную картину",- отметил Контемиров.

В марте замглавы РКН Милош Вагнер сообщал, что сумма штрафов за 2022 году составила более 50 млн рублей.

В настоящее время максимальный размер штрафа для юридических лиц, за утечку персданных составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения – до 300 тысяч рублей. В настоящее время в Госдуме находится законопроект о введении оборотных штрафов до 3% за повторные утечки персональных данных. Правительство уже дало на него положительный отзыв с учетом необходимости доработки.

Роскомнадзор РКН
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