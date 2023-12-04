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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании пельменей и колбасы на 20% в 2023 г.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что цены на пельмени и колбасу в РФ с начала года выросли на 20%.

Минсельхоз также отметил, что в РФ в текущем году растет производство колбасных изделий (на 2,5% за 10 месяцев 2023 года) и мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов (на 6,2%).

"Мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", - подчеркивает Минсельхоз.

Минсельхоз РФ
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