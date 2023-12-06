Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% с 21 по 27 ноября после 0,20% с 14 по 20 ноября, 0,23% с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили шесть дней), 0,42% с 30 октября по 7 ноября (также из-за праздника замер был за восемь дней), соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

Как сообщалось, ускорение инфляции на неделе с 21 по 27 ноября во многом объяснялось скачком цен на билеты авиаперелета экономическим классом, которые за неделю подорожали сразу на 12,5%, что вызвано методологий их расчета - в стоимости учитываются билеты в том числе на месяц вперед, то есть в расчет вошла стоимость билетов в предновогодние дни. За неделю с 28 ноября по 4 декабря авиабилеты наоборот подешевели на 1,0%.

С начала месяца рост цен в РФ к 4 декабря составил 0,07%, с начала года - 6,79%.

В 2022 году с 1 декабря была проведена индексация тарифов ЖКХ, поэтому в первую неделю декабря недельная инфляция резко скакнула более чем на 0,5%. В этом году индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря не было (она пройдет с 1 июля 2024 года), поэтому не было и "тарифного скачка" цен, и годовая инфляция ожидаемо замедлилась в начале декабря.

Из недельных данных конца ноября-начала декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 декабря замедлилась до 7,14% с 7,53% на 27 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,52% (с 7,54% на 27 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 8 декабря в докладе о динамике цен в ноябре. Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям, связаны с тем фактом, что в начале декабря 2022 года был всплеск недельной инфляции из-за индексации тарифов, а затем рост цен резко замедлился, а Минэкономразвития берет среднесуточный рост цен за весь декабрь для расчета.

Рост цен на плодоовощную продукцию с 28 ноября по 4 декабря составил 1,9% (с 21 по 27 ноября - рост также на 1,9%), в том числе на огурцы - 10,4%, капусту белокочанную и бананы - 0,9%, помидоры и картофель - 0,5%, лук репчатый, морковь и яблоки - 0,3%, свеклу столовую - 0,2%.

За период с 28 ноября по 4 декабря также существенно выросли цены: на яйца куриные - на 4,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, чай черный и вермишель - на 0,5%.

Снизились цены на сахар-песок - на 1,6%, крупу гречневую - на 0,5%, пшено - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,2%, дизельное топливо - не изменились.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 декабря на уровне 7,52%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (до 0,32% с 0,44% неделей ранее) за счет замедления удорожания продуктов питания без учета плодоовощной продукции (до 0,17% с 0,26%). На плодоовощную продукцию рост цен составил 1,94%. В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (после снижения на 0,02% неделей ранее): возобновившийся рост цен на электро- и бытовые приборы был нивелирован снижением цен на импортные автомобили и бензин. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,03% (с 0,72%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).