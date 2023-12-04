Минтранс поддержит сокращение плеча ж/д перевозки угля для обеспечения объектов ЖКХ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министерство транспорта поддерживает позицию ОАО "РЖД" по сокращению плеча перевозки угля для обеспечения объектов ЖКХ, сообщил на "круглом столе" по развитию БАМа и Транссиба в Совете Федерации директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса Александр Федорчук.

"Есть совершенно четкая статистика, когда сегодня в рамках обеспечения ТЭЦ, имея под боком угольные разрезы, мы увеличиваем на миллионы тонн перевозки из Кузбасса в угольные регионы Дальнего Востока. Есть соответствующее поручение, Минэнерго этим вопросом сейчас занимается, подбирает соответственно те разрезы, которые по качеству и маркам угля подходят", - сказал он.

"По котельным еще один нюанс скажу, для нас это критично, и для грузоотправителей должно быть на повестке - чем ближе уголь мы будем брать для наших котельных, тем больше мы угля на экспорт из Кузбасса, Хакасии и иных удаленных регионов сможем увезти", - подчеркнул Федорчук.

"Мы как Минтранс коллег из РЖД категорически поддерживаем с точки зрения сокращения плеча перевозки", - заявил он.

По словам Федорчука, Китай хорошо покупает российский уголь на восточной части через порты, но не везет его через всю страну, передавая по стыкам. "Не как у нас. Мы везем через всю страну, даже котельные наши обеспечиваем, не только на экспорт", - подчеркнул он.