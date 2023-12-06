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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Суд оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за нарушение закона о "самоконтроле"
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 800 тысяч руб. видеосервису TikTok за нарушение закона о самоконтроле, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компания признана виновной в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП).

Закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует в России с 1 февраля 2021 года. Он обязывает соцсети осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе.

Изменения в КоАП, по которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона "о самоконтроле"", вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

TikTok Таганский суд
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