Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин назвал невыгодным замороженное состояние отношений России и ФРГ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Замороженное состояние отношений России и ФРГ не выгодно обеим сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, невыгодно. Оно не выгодно ни нам, ни вам. Но, прежде всего, на мой взгляд, Германии", - сказал Путин в ходе вручения верительных грамот.

"Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивавшиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ", - добавил он.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга.

"Такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы", - заявил президент РФ.

Путин рассказал, что Россия и ФРГ на протяжении более полувека развивали прагматичное деловое сотрудничество, которое было выгодным не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту.

"Привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надежно без сбоев снабжала ФРГ по доступным приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на Северных Потоках", - заявил Путин.

Владимир Путин ФРГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

МВД в 2023 году отказало в приглашении на въезд более чем 5,5 тыс. мигрантов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Машков избран главой Союза театральных деятелей

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });