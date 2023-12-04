Путин назвал невыгодным замороженное состояние отношений России и ФРГ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Замороженное состояние отношений России и ФРГ не выгодно обеим сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, невыгодно. Оно не выгодно ни нам, ни вам. Но, прежде всего, на мой взгляд, Германии", - сказал Путин в ходе вручения верительных грамот.

"Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивавшиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ", - добавил он.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга.

"Такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы", - заявил президент РФ.

Путин рассказал, что Россия и ФРГ на протяжении более полувека развивали прагматичное деловое сотрудничество, которое было выгодным не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту.

"Привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надежно без сбоев снабжала ФРГ по доступным приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на Северных Потоках", - заявил Путин.