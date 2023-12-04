Президент РФ сожалеет в связи с отсутствием политических контактов со Швецией

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие политических контактов и торгово-экономического взаимодействия со Швецией.

"Приходится с сожалением констатировать, что в отношениях с нашим соседом по Балтике, королевством Швеция полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи", - сказал Путин в ходе вручения верительных грамот в понедельник.

"Разумеется, каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечения своей безопасности. Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двухсот лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов", - добавил он.

"Такая политика, это всем очевидно, приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности и стабильности в Североевропейском регионе", - заметил Путин.

По его словам, нынешняя ситуация в двусторонних делах "не отвечает истинным интересам ни наших стран, ни региона, ни Европы в целом".