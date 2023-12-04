Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Президент РФ сожалеет в связи с отсутствием политических контактов со Швецией

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие политических контактов и торгово-экономического взаимодействия со Швецией.

"Приходится с сожалением констатировать, что в отношениях с нашим соседом по Балтике, королевством Швеция полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи", - сказал Путин в ходе вручения верительных грамот в понедельник.

"Разумеется, каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечения своей безопасности. Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двухсот лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов", - добавил он.

"Такая политика, это всем очевидно, приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности и стабильности в Североевропейском регионе", - заметил Путин.

По его словам, нынешняя ситуация в двусторонних делах "не отвечает истинным интересам ни наших стран, ни региона, ни Европы в целом".

Владимир Путин Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

МВД в 2023 году отказало в приглашении на въезд более чем 5,5 тыс. мигрантов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Машков избран главой Союза театральных деятелей

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });