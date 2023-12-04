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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин выразил надежду на улучшение отношений с Великобританией

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Великобритании в будущем.

"Говоря об отношениях с Великобританией, хотел бы упомянуть, что на днях отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трех союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН. Но нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

"И будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему", - добавил он.

Владимир Путин
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