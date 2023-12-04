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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин пообещал подумать над мерами по репатриации россиян из недружественных стран

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал продумать системные меры по обеспечению возвращения россиян из недружественных стран на родину.

"Если человек принимает решение жить где-то в другой стране, это его выбор. Но то, что вы сказали, то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину", - сказал он в понедельник в ходе заседания президентского Совета по правам человека.

Так глава государства отреагировал на предложение члена совета Кирилла Вышинского дать поручение о создании условий для российских репатриантов из недружественных стран, откуда их, по словам Вышинского, пытаются выдавливать.

По словам Путина, "здесь нужны какие-то системные меры, и вы правы, нужно над этим, безусловно, подумать".

"Соответствующим образом мы сформулируем наши подходы к этим процессам", - пообещал он.

"А если люди никуда не хотят, а их выдворяют, то тут мы ничего поделать не можем, но, тем не менее, надо создавать условия и для этих людей", - добавил Путин.

Владимир Путин
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