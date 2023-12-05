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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Что случилось этой ночью: вторник, 5 декабря

Прокурор запросил 19,5 лет для Михаила Абызова, десятки дронов ВСУ сбиты над Азовским морем, спецборт МЧС доставил новых россиян из Газы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прокурор запросил 19,5 лет для экс-министра Михаила Абызова. Ему также грозит запрет занимать госдолжности на 5 лет.

- ВС РФ за ночь сбили 26 и перехватили 17 украинских дронов. Беспилотники были поражены над Азовским морем и Крымом.

- Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы. Среди эвакуированных 30 детей.

- Израиль готовится затопить сеть туннелей ХАМАС в Газе. Кроме того, ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

- Путин пообещал подумать над мерами по репатриации россиян из недружественных стран. По его словам, для этого нужны системные меры.

- Губернатор Северной Дакоты вышел из президентской гонки. Он обвинил комитет Республиканской партии в чрезмерном контроле над процессом праймериз.

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