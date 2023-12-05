Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставил в Москву из Каира девятую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан - 120 человек, включая 30 детей, сообщило ведомство во вторник.

"С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС России перевезено свыше 880 человек, из них более 380 детей, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта", - уточнили в МЧС РФ.

Там добавили, что эвакуированным оказывается медицинская и психологическая помощь, в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях развернуты пункты временного размещения.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация соотечественников из Газы началась 12 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.