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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставил в Москву из Каира девятую группу эвакуированных из сектора Газа российских граждан - 120 человек, включая 30 детей, сообщило ведомство во вторник.

"С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС России перевезено свыше 880 человек, из них более 380 детей, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта", - уточнили в МЧС РФ.

Там добавили, что эвакуированным оказывается медицинская и психологическая помощь, в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях развернуты пункты временного размещения.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация соотечественников из Газы началась 12 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 05 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МЧС России ХАМАС
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