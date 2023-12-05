Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю увеличилась почти на 23%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 138 человек.

В период с 20 по 26 ноября заболеваемость выросла на 32,8%, было зарегистрировано 90 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 8 тыс. 981 человек и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 12%. Рост числа госпитализаций произошел в 52 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах он был выше, чем в среднем по России.

С 27 ноября по 3 декабря выздоровели 69 636 человек, или на 27,1% больше в сравнении с предыдущей неделей.

COVID-19 коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Обострение палестино-израильского конфликта

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы

Девятый спецборт МЧС РФ доставил в Москву 120 россиян, эвакуированных из Газы
Дело Михаила Абызова

Прокурор запросил 19,5 лет для экс-министра Михаила Абызова

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Путин заявил, что РФ не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека

Что произошло за день: понедельник, 4 декабря

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Путин выразил надежду на улучшение отношений с Великобританией

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

МВД в 2023 году отказало в приглашении на въезд более чем 5,5 тыс. мигрантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });