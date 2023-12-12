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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 10%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 4 по 10 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 9,7%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 73,39, заявили в оперштабе. "Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте РФ, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране", - также говорится в сообщении.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 148 человек, заразившихся коронавирусом.

В период с 27 ноября по 3 декабря заболеваемость выросла на 22,8%, было зарегистрировано 138 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 9 451 человек и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 5,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 44 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах он был выше, чем в среднем по России.

С 4 по 10 декабря выздоровели 97 345 человек, или на 39,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Хроника 09 января 2020 года – 12 декабря 2023 годаПандемия коронавируса
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