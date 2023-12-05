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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Кремле не сочли существенным факт номинации Путина на звание "Человек года"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премия "Человек года", присуждаемая традиционно американским журналом Time, не имеет значения для президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать выдвижение Путина в число номинантов на звание "Человек года" наряду с другими мировыми лидерами и на вопрос, имеет ли это для него какое-то значение, представитель Кремля ответил: "Нет, не имеет".

"Посмотрим, посмотрим. Но в любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить - это однозначно", - отметил Песков.

"Time - не единственный журнал, который такие номинации составляет. Однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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