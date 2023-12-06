Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Фото: Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская певица Тейлор Свифт стала "Человеком года" по версии журнала Time.

"Выбрать того, кто представляет восемь миллиардов людей нашей планеты, не так просто. Мы выбрали того, кто олицетворяет радость. Того, кто приносит миру свет. Она (Тейлор Свифт - ИФ) как погода, она везде", - приводит слова главреда журнала Сэма Джейкобса The New York Times.

Свифт опередила других финалистов Time, в числе которых были российский президент Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III, кукла Барби.

Time выбирает "Человека года" вот уже 96 лет. Впервые на обложку попал представитель индустрии развлечений. Хотя в 2005 году лидер группы U2 Боно был включен в победители в числе "Добрых самаритян".

Награда "Человеку года" не всегда достается знаменитости или одному человеку. Например, в 1969 году Time присудила "титул" собирательному образу среднестатистического американца. В 2006 году на обложке было напечатано зеркало, а человеком года объявлялись "Вы".

В 1982 году компьютер был признан "механизмом года" вместо человека.