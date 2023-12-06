Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"
Фото: Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская певица Тейлор Свифт стала "Человеком года" по версии журнала Time.

"Выбрать того, кто представляет восемь миллиардов людей нашей планеты, не так просто. Мы выбрали того, кто олицетворяет радость. Того, кто приносит миру свет. Она (Тейлор Свифт - ИФ) как погода, она везде", - приводит слова главреда журнала Сэма Джейкобса The New York Times.

Свифт опередила других финалистов Time, в числе которых были российский президент Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III, кукла Барби.

Time выбирает "Человека года" вот уже 96 лет. Впервые на обложку попал представитель индустрии развлечений. Хотя в 2005 году лидер группы U2 Боно был включен в победители в числе "Добрых самаритян".

Награда "Человеку года" не всегда достается знаменитости или одному человеку. Например, в 1969 году Time присудила "титул" собирательному образу среднестатистического американца. В 2006 году на обложке было напечатано зеркало, а человеком года объявлялись "Вы".

В 1982 году компьютер был признан "механизмом года" вместо человека.

Тейлор Свифт Time
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Гергиева представили коллективу Большого театра как гендиректора

Гендиректором Большого театра на пять лет назначен Валерий Гергиев

Гендиректором Большого театра на пять лет назначен Валерий Гергиев

Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона

Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона

Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" жалобами зрителей

Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" жалобами зрителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });