В "абсолютном счастье" признались 20% руководителей российских компаний

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Технологии Доверия" (ТеДо, бывшая PwC) обнародовала результаты совместного с Аналитическим центром НАФИ исследования на тему "Кому из деловых людей на Руси жить хорошо". На основе телефонного опроса, проведенного с октября по ноябрь этого года, была предпринята попытка определить уровень счастья руководящего звена представителей бизнеса. Всего в нем принял участие 1001 руководитель из различных регионов и отраслей, малого, среднего и крупного бизнеса.

Участники опроса разделились на три основные категории: у которых "все в жизни отлично", "все нормально" и "все плохо".

По мнению заметного большинства опрошенных руководителей, счастье – это успешное развитие их бизнеса и финансовое благополучие, семья и близкие (второе место в повестке руководителей), здоровье. Из опроса следует, что топ-менеджмент российских предприятий меньше времени уделяет своему здоровью – 12 % против 21% среди работающих россиян. В то же время исследование показало, руководители, у которых "все отлично", реже неправильно питаются, испытывают меньше стресса, реже не занимаются спортом и имеют более стабильные эмоциональные отношения с семьей и близкими.

В настоящее время своей работой удовлетворены 57% участников опроса, а 64% утверждают, что 5 лет назад их удовлетворенность была выше. Относительно своего будущего и развития своей компании – по 4% участников опроса верят в снятие санкций, улучшение внешнеэкономических отношений, а также в стабильность в государстве, 1% участников опроса ожидает "стабилизации обстановки в вопросе СВО". Почти три четверти руководителей (72%) полагают, что текущие социально-экономические условия скорее способствуют успеху, чем препятствуют ему. 31% топ-менеджеров назвал поддержку со стороны государства одним из важнейших условий ведения бизнеса в РФ. Тем временем 25% руководителей считают международные санкции против РФ одними из главных препятствий для успешного ведения бизнеса.

Доля руководителей, у которых "все в жизни отлично", составила 20%, и "абсолютно счастливыми" они также чувствуют себя в сравнении с другими. Среди этих людей выше доля руководителей московских предприятий (25%), топ-менеджмента предприятий в сфере образования (34% против 20% среди всех "счастливых"), молодых руководителей в возрасте 18-34 лет (26%), женщин (25%), родителей детей дошкольного возраста (31%). На вопрос этой группе, что делает их счастливыми, большинство из них (79%) назвали "здоровье личное и семьи", затем материальный достаток (67%), на третьем месте по популярности ответ "успешное развитие бизнеса" (53%). Ответ "благополучие страны, региона, граждан" выбрал 31% предпринимателей, у которых "все отлично" – этот ответ занял у них шестое место.

У 74% опрошенных в жизни "все нормально", они не могут отнести себя ни к абсолютно счастливым, ни к несчастным. Среди них выше доля бизнес-руководителей среднего возраста 35-54 лет, мужчин (78%).

6% руководителей считают, что у них "все плохо": они не чувствуют себя счастливыми, не получают удовольствия от жизни и работы и считают, что их эмоциональное состояние сравнительно хуже, чем у других. Среди них выше доля топ-менеджеров без пары (9% против 5% всех "несчастных").

Предприниматели, у которых в жизни "все нормально" и "все плохо" считают, что осчастливить их могло бы "здоровье личное и семьи (такой ответ дали 65% опрошенных), далее по популярности идет ответ "материальный достаток" (58%), успешное развитие бизнеса на третьем месте в этой группе предпринимателей (его назвали 39%). Часто у них встречался ответ "больше времени на отдых, развлечения, путешествия" (39%), а также "больше времени с семьей, детьми, внуками" (37%), тогда как в группе "абсолютных счастливчиков" эти два ответа не пользовались особой популярностью (получили по 29% голосов). Вообще, уровень внимания к работе у отдельных бизнес-руководителей может достигать 70% и выше, а о наличии ненормированного графика заявили больше половины руководителей (61%).

Как отмечается, сам факт того, что они руководят компанией, уже делает участников опроса счастливыми. 71% представителей бизнеса считает, что их работа помогает им ощущать себя счастливыми. При этом у руководителей крупных предприятий меньше привязанность к компании – почти треть (32%) говорят об отсутствии взаимосвязи между работой и счастьем. Однако в малом бизнесе его владельцы острее ощущают взаимосвязь счастья и своей должности (это отмечают 73% его представителей).

В данный момент своей работой удовлетворены 57% участников опроса. Половина руководителей оценивают ситуацию в своей компании как стабильную, 24% находятся в процессе поиска ресурсов для сохранения бизнеса, 16% находятся в стадии роста и 8% в процессе трансформации. При этом 31% бизнесменов надеются, что в ближайшие годы увеличится их личный доход и прибыль компании. 21% опрошенных ожидают расширения бизнеса и роста компании.

Как отмечается, к удовлетворенным своей работой себя больше относят представители компаний из сферы операций с недвижимым имуществом (70% против 57% среди всех), а наиболее неудовлетворенными являются руководители обрабатывающего производства (12% против 6%), по другим отраслям не обнаружено значимых отличий.

Почти половина (45%) топ-менеджеров ответили, что они довольны деятельностью своего предприятия. Чаще всего об удовлетворенности говорили руководители компаний в сфере операций с недвижимым имуществом, руководители крупного бизнеса (65%) и топ-менеджмент столичных предприятий (53%).

Чтобы быть успешным руководителем, следует научиться действовать рационально в условиях стресса и многозадачности – так считают 57% из всех опрошенных. На способность быстро адаптироваться к новым условиям обратили внимание 55% участников опроса, на первом месте – уверенность в себе (66% голосов).