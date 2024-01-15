Жители ЕС в среднем довольны жизнью на 7,1 балла из десяти

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Статистическая служба Евросоюза Eurostat опубликовала рейтинг удовлетворенности жизнью граждан стран ЕС. Ответы опрошенных выстраивались по шкале от нуля (очень недовольны) до 10 (очень довольны). Средняя по ЕС оценка составила 7,1 балла.

В 18 из 27 стран ЕС общая удовлетворенность жизнью была оценена выше или равна среднему показателю по ЕС. Рейтинг был составлен по итогам опроса, проведенного в 2022 году.

Больше всего довольны жизнью жители Австрии (7,9), Финляндии, Польше и Румынии (по 7,7), Бельгии и Нидерландах (по 7,6). Самый низкий показатель в Болгарии (5,6). Чуть лучше оценки оказались в Германии (6,5) и Греции (6,7).

Во всех странах, кроме Болгарии, средний рейтинг удовлетворенности жизнью был выше 6, а это означает, что большинство людей в ЕС заявили, что они скорее удовлетворены, чем неудовлетворены, комментирует Eurostat.

В комментарии также отмечается, что на удовлетворенность жизнью могут влиять многие факторы, такие как возраст, уровень образования, семейное и финансовое положение, и, кроме того, разнообразие опыта, выбора, приоритетов и ценностей человека.