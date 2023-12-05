Госдума приняла закон об оцифровке залегания полезных ископаемых

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О недрах", которые предполагают оцифровку залегания полезных ископаемых.

В соответствии с законопроектом № 222049-8, все запасы полезных ископаемых и распределенный фонд недр будут оцифрованы и появятся на специальной интерактивной карте.

С 1 сентября 2024 года на сайте Роснедр разместят карту с отображением запасов полезных ископаемых, учтённых на государственном балансе, а также участков недр, предоставленных в пользование. Система автоматически выдаст выписку, которую застройщик приобщит к своим материалам и сможет начать процедуру строительства.

Изменения совершенствуют законодательство о недрах: ранее компании, прежде чем приступить к строительству объекта, должны были получить в Роснедрах справку об отсутствии под земельным участком запасов полезных ископаемых или участков недр распределенного фонда (так называемая справка "о безрудности").

"Теперь застройщики сами смогут посмотреть на карте, есть ли под участком полезные ископаемые или нет, а не ждать 15 дней справку "о безрудности". Это сокращает сроки строительства, а значит и его стоимость. За последние три года Роснедра выдали более 50 тысяч таких справок, изменения в закон также существенно разгрузят специалистов ведомства", - говорил ранее глава Минприроды Александр Козлов.

Особое разрешение на застройку потребуется только если объект попадает в зону залегания полезных ископаемых или границ действующий лицензий. Интерактивная карта будет регулярно актуализироваться в онлайн-режиме.