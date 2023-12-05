Помощник президента РФ Орешкин возглавил попечительский совет "Движения первых"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В состав попечительского совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" вошли руководители крупнейших российских компаний, заявил председатель правления организации Григорий Гуров.

"Сформирован попечительский совет, в который под руководством Максима Станиславовича Орешкина (помощник президента РФ - ИФ) вошли руководители крупнейших компаний: Герман Оскарович Греф, Игорь Иванович Сечин, Владимир Олегович Потанин, Олег Валентинович Белозеров, Алексей Евгеньевич Лихачев и многие другие", - сказал Гуров в ходе заседания наблюдательного совета движения.

"Это большая поддержка для нас. Мы формируем вместе воспитательное пространство, безопасное и доступное для всех участников", - подчеркнул он.