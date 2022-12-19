Всероссийскую детскую организацию назвали "Движение первых"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Участники Российского движения детей и молодежи в понедельник проголосовали за новое название организации - "Движение первых".

Такой вариант названия делегаты первого съезда движения выбрали в ходе голосования, прошедшего в Московском Манеже.

Выбор был сделан из пяти предложенных вариантов, в том числе РДДМ "Пионеры", РДДМ "Движение им. Гагарина", РДДМ "Новое поколение", и РДДМ "Юность".

Ранее, в воскресенье в ходе съезда его делегаты также проголосовали за название "Движение первых", однако председатель правления РДДМ Григорий Гуров объявил, что в понедельник голосование будет проведено заново.

Также с 18 ноября по 3 декабря все желающие могли проголосовать за один из 10 вариантов названия для движения в его официальном сообществе "ВКонтакте". На выбор предлагались варианты "Российское движение детей и молодежи", "Движение школьников и молодежи", "Движение им. Гагарина", "Пионеры", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Юная Россия" и "Большая перемена". Планировалось, что результаты голосования будут объявлены 3 декабря, но оно было продлено до 10 декабря.

Закон о создании Российского движения детей и молодежи президент РФ Владимир Путин подписал 14 июля 2022 года. Согласно документу, организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Участниками РДДМ могут стать несовершеннолетние, обучающиеся по программам всех уровней образования и "иные лица, определенные уставом движения". Также в качестве наставников участниками движения могут быть совершеннолетние с образованием не ниже среднего общего и занимающиеся воспитанием младших участников. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в состав РДДМ войдут все организации, объединяющие школьников, в том числе "Юнармия" и "Большая перемена".

Согласно опубликованному 29 сентября перечню поручений президента РФ, с 2023 года РДДМ должно ежегодно получать на свою деятельность 21,35 млрд рублей из бюджета.