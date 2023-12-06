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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Мишустин потребовал нарастить выпуск машин в РФ до 1,3 млн шт. в год

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Производство автомобилей в России необходимо довести до уровня 1,3 млн штук в год и выше в горизонте ближайших 3-4 лет, сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в лектории общества "Знание".

"Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте 3-4 лет необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше 1,3 млн машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас", - сказал Мишустин.

Стратегия развития автопрома РФ ставит одной из целей углубление локализации за счет развития собственных научных и инженерных компетенций. Следствием этого, как отметил премьер, должно стать создание конкурентоспособного компонентного производства.

"Поэтому важно привлечь промышленных партнёров, заинтересованных не просто в организации крупноузловой сборки, а нацеленных на выпуск высоколокализованной техники", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что флагманами российского автопрома являются "АвтоВАЗ" и "КАМАЗ", чья продукция имеет наибольший уровень локализации.

"Еще одно направление - развитие электротранспорта. И именно здесь мы видим хорошие перспективы для отечественной автоотрасли. Внедрение таких автомобилей помогает сделать воздух в городах чище. В течение следующих 3 лет на наших заводах планируется выпустить около 100 тыс. машин этого класса", - сообщил глава правительства.

АвтоВАЗ Михаил Мишустин КАМАЗ
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