Мишустин отметил превышение показателей начала 2022 года во многих отраслях экономики

По его словам, это произошло несмотря на санкции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская экономика, несмотря на западные санкции, по ряду направлений уже превысила показатели начала 2022 года, заявил в лектории общества "Знание" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали", - сказал он.

Он признал, что ограничения создали определенные трудности, особенно во втором квартале 2022 года.

"Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", - продолжил глава правительства.

Говоря о введенных против России санкциях, премьер особо отметил, что их инициаторы пытаются не просто закрыть стране доступ к передовым разработкам, вроде космических технологий или водородного двигателя.

"Речь о простых вещах - средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях", - пояснил Мишустин.

Премьер также отметил обострение политических, социальных и экономических противоречий в мире.

"Подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности. И принципы свободной торговли", - сказал он.