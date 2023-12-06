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"ВКонтакте" заблокировала 25 сообществ за продажу выписок из ЕГРН

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала 25 сообществ за продажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра.

"В ходе совместной работы Росреестра и органов прокуратуры Москвы в судебном порядке заблокированы 25 сообществ в социальной сети ВКонтакте, на которых размещалась информация о дистанционной продаже выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)", - говорится в сообщении .

За организацию деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность. Получить официальную электронную выписку из ЕГРН можно только на официальных сайтах Росреестра и ППК "Роскадастр" или непосредственно на портале госуслуг.

Всего с 2020 года удалось заблокировать 400 сайтов-двойников Росреестра, а также удалить более 1 тыс. объявлений о перепродаже реестровых сведений.

ВКонтакте ЕГРН Роскадастр Росреестр прокуратура Москвы
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