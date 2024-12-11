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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Росреестр заблокировал 13 телеграм-каналов за незаконную продажу выписок из ЕГРН

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Росреестр впервые заблокировал 13 телеграм-каналов, которые занимались незаконной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба ведомства.

"В этом году мы впервые добились блокировки запрещенного контента в мессенджере - 13 телеграм-каналов будут закрыты", - заявил замруководителя ведомства Максим Смирнов.

Он объяснил, что незаконная продажа выписок из ЕГРН нарушает права собственников объектов недвижимости, так как делает общедоступной конфиденциальную информацию без их согласия. Сведения из реестра может выдавать только Роскадастр.

Решения о блокировке 13 телеграм-каналов вынес Останкинский суд Москвы. За незаконное предоставление выписок предусмотрена административная ответственность.

Роскадастр Росреестр ЕГРН Москва Максим Смирнов Останкинский суд
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