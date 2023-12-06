Осень 2023 года стала второй среди самых теплых в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Осень в России - вторая самая теплая. А самая теплая была совсем недавно, в 2020 году", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он также отметил, что прошедший ноябрь занял четвертое место по средней температуре за месяц, теплее в ноябре было только в 2020, 2013 и 1924 годах.

При этом в ноябре погода была неоднородной. Так, в начале ноября температура больше соответствовала значениям сентября и октября, а во второй половине - зимним значениям.