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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В Москве температура в январе выросла на 3,2 градуса за 30 лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве температура в январе за три десятилетия выросла на 3,2 градуса, изменение климата человек теперь может почувствовать в течение своей жизни, чего раньше не было, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"За 30 лет в Москве температура в январе повысилась на 3,2 градуса. Это редчайший случай, уникальный случай в истории, когда на протяжении жизни одного человека можно ощутить динамику климата. Обычно эта динамика не революционная, а эволюционная - очень медленно, поступенно повышалась или понижалась температура, но это было все в доиндустриальный период", - сказал он.

Ранее Вильфанд говорил, что январь 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений, тем самым, продолжив серию самых теплых месяцев. В целом 2023 год были признан научным сообществом самым теплым за всю историю наблюдений.

"Среднюю глобальную температуру не нужно ассоциировать с тем местом, где живет конкретный человек, - предупредил эксперт 21 февраля. - В Москве январь выдался холодным, температура была на 3,9 градуса ниже нормы".

Если бы при оценке были использованы показатели 1961-1990-х годов, как это было еще пару лет назад, то температура января этого года была бы ниже нормы всего на 0,8 градуса, заметил ученый. "Тем самым я хочу подчеркнуть, насколько динамика температур оказывает влияние в течение жизни", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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