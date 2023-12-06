Депутат ЛНР пострадал в результате взрыва автомобиля в Луганске
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Народного совета Луганской Народной Республики Олег Попов ранен в результате взрыва автомобиля в центре Луганска, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
По его данным, автомобиль взорвался возле стадиона в центре Луганска днем в среду.
"По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов", - написал Рогов в своем телеграм-канале.