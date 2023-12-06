Депутат ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Народного совета Луганской народной республики Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в центре Луганска, сообщил депутат парламента ЛНР Юрий Юров.

"В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР нескольких третьего созыва, участник Народного Ополчения Донбасса, вставший на защиту Республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", - сообщил Юров в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что 20 сентября 2022 года против Попова было совершено еще одно покушение, организатором которого была Служба безопасности Украины.

"В результате сложной операции соответствующих служб исполнитель тогда был задержан", - сообщил парламентарий.