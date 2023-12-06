Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Депутат ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Народного совета Луганской народной республики Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в центре Луганска, сообщил депутат парламента ЛНР Юрий Юров.

"В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР нескольких третьего созыва, участник Народного Ополчения Донбасса, вставший на защиту Республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", - сообщил Юров в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что 20 сентября 2022 года против Попова было совершено еще одно покушение, организатором которого была Служба безопасности Украины.

"В результате сложной операции соответствующих служб исполнитель тогда был задержан", - сообщил парламентарий.

Владимир Рогов ЛНР Олег Попов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росгвардия задержала мужчину, застрелившего силовика в Рязанской области

Депутат ЛНР пострадал в результате взрыва автомобиля в Луганске

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

В РФ могут расширить категории айтишников, которым положена отсрочка от призыва

В РФ могут расширить категории айтишников, которым положена отсрочка от призыва

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

В Петербурге загорелась консерватория имени Римского-Корсакова

ЦИК РФ 8 декабря проведет заседание, посвященное старту президентской кампании

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках

Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на уроках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });