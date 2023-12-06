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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в Луганске депутата ЛНР

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о теракте, по факту гибели депутата Народного совета Луганской народной республики Олега Попова, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Днем 6 декабря 2023 года в г. Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб депутат первого и третьего созывов Совета ЛНР Олег Попов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СК РФ.

По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

"Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР", - говорится в сообщении.

Ранее о гибели Попова в результате взрыва автомобиля в центре Луганска сообщил депутат парламента ЛНР Юрий Юров.

ЛНР Луганск СКР Олег Попов
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