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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В РФ изменили порядок маркировки лекарственных препаратов с этанолом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России изменило порядок маркировки лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол". Об этом говорится в постановлении кабинета министров.

"Правительство изменило действующий порядок маркировки лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол". Постановление об этом подписано. Речь идет об этиловом спирте, который зарегистрирован производителем в качестве лекарственного препарата", - говорится в документе.

В нем отмечается, что с 1 апреля 2024 года производители такого спирта будут наносить маркировку на индивидуальную картонную упаковку, в которой находится флакон с этанолом. Если флаконы поступают в продажу без индивидуальной картонной упаковки, то маркировочный код должен быть нанесен на сам флакон с этанолом.

Если в индивидуальной картонной упаковке находится сразу несколько флаконов с медицинским спиртом, то маркировка также должна наноситься на первичную упаковку, то есть на каждый флакон, уточнили в документе.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

"Решение позволит усилить государственный контроль за оборотом медицинского спирта. Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального законодательства, которые появились в августе 2023 года", - добавили в документе.

Правительство РФ
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