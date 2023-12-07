Госдума разрешила хранить удобрения в водоохранных зонах портов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает размещать специализированные хранилища аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в границах водоохранных зон на территориях морских портов.

Законопроект № 433783-8 в палату в сентябре внесло правительство.

Статья 65 Водного кодекса запрещает в границах водоохранных зон размещать химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества. Принятый закон предлагает установить, что данный запрет не касается аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Перечень портов утвердит правительство.

Уточняется, что строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ допускаются при условии их оборудования сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Вместе с законом было принято постановление Госдумы, которым правительству было предложено предусмотреть в справочнике по наилучшим доступным технологиям отдельный раздел с описанием технологий, технических способов и методов, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ, применяемых при эксплуатации и размещении специализированных хранилищ удобрений на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Также правительству было предложено внести изменения в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта.

В конце 2020 года Госдума уже смягчала нормы Водного кодекса (закон № 865816-2) и снимала запрет на строительство, реконструкцию и эксплуатацию специализированных хранилищ агрохимикатов в водоохранной зоне (за пределами границ прибрежных защитных полос) при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. Бенефициарами проекта были ряд компаний, в том числе "ЕвроХим", который из-за действовавшего на тот момент ограничения вынужден был приостановить реализацию проектов по развитию терминалов по перевалке агрохимикатов в морских портах Туапсе, Мурманск, Усть-Луга.

С инициативой разрешить хранение опасных химикатов вблизи морских портов ранее выступила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Внесенный законопроект готовил Минпромторг.

Как поясняли ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, с марта 2022 года прекращен экспорт аммиака из России из-за закрытия доступа к терминалам в портах Балтии. По мнению министерства, выходом из сложившейся ситуации является строительство собственной - российской портовой инфраструктуры, специализированных хранилищ аммиака, метанола и других химических веществ. Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в химическую промышленность и запустить производства, остановленные из-за проблем с логистикой, а также поспособствует увеличению экспорта этой продукции, рассчитывают в Минпромторге.

РАПУ оценивает дефицит портовых мощностей в стране в 17 млн тонн, из которых 6 млн тонн приходится на аммиак и жидкие удобрения.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.