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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин отметил рост числа работающих в России иностранных компаний

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил, что количество иностранных компаний, работающих в России, увеличилось с марта 2022 почти на полторы тысячи.

"По данным на 1 марта 2022 года, в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций, а на 1 ноября текущего года - их стало почти на полторы тысячи больше, а именно 25,6 тысячи. Этот же показатель! - сказал он, выступая на международном форуме ВТБ "Россия зовет". - Это показатель готовности и желание иностранных компаний работать в России".

По словам Путина, "рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса".

Он привел несколько показательных, по его выражению, цифр: "За полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели - на 30%, детских игрушек - на 20%".

За это же время, добавил президент, более, чем на треть, увеличилось количество товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям.

"Это говорит о том, что инвестиции в проекты по выпуску такой продукции, создание новых предприятий и рабочих мест на всей территории страны являются выгодными и прибыльными", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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