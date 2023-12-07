Совет Федерации ратифицировал реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Белоруссией о переносе сроков платежей при погашении основного долга Минска по государственным кредитам, сообщает "БелТА".

"Положения соглашения являются конфиденциальными и предусматривают изменение условий погашения задолженности Республики Беларусь перед Российской Федерацией. Белорусская сторона завершила внутригосударственные процедуры, которые необходимы для вступления соглашения в силу, и 18 июля проинформировала нас по дипломатическим каналам", - сказала член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, представляя документ на ратификацию.

Она напомнила, что соглашение было подписано в Москве 21 апреля 2023 года и временно применяется со следующего после подписания дня.

При ратификации соглашения в Госдуме 29 ноября статс-секретарь - заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщал, что в документе предусматривается перенос платежей в счет погашения основного долга по выданным Белоруссии государственным кредитам, которые должны быть осуществлены с 16 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно, на период с 2029 по 2034 годы.

По информации Нацбанка Белоруссии, на 1 июля внешний долг правительства составлял $17,2 млрд, сократившись с начала года на 7%. Ранее Минфин республики отмечал, что в структуре внешнего долга на долю России приходится около 70%.