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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Россия ратифицировала реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации заключенного в апреле межправительственного соглашения с Белоруссией, которое предусматривает перенос сроков платежей при погашении основного долга по государственным кредитам.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее соглашение было ратифицировано Советом Федерации.

Соглашение было подписано в Москве 21 апреля 2023 года и временно применялось со следующего после подписания дня.

При ратификации соглашения в Госдуме РФ 29 ноября статс-секретарь - заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщал, что в документе предусматривается перенос платежей в счет погашения основного долга по выданным Белоруссии государственным кредитам, которые должны быть осуществлены с 16 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно, на период с 2029 по 2034 годы.

По информации Нацбанка Белоруссии, на 1 июля внешний долг правительства составлял $17,2 млрд, сократившись с начала года на 7%. Ранее Минфин республики отмечал, что в структуре внешнего долга на долю РФ приходится около 70%.

Владимир Путин Белоруссия Совет Федерации
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