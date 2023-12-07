"Аэрофлот" подключил к беспроводной системе развлечений на российском ПО десятки Airbus A320

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" подключил к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении более 65 самолетов Airbus A320ceо, сообщила компания.

ПО разработано в рамках импортозамещения компанией "Аэрогрупп".

"Аэрофлот" возобновил работу беспроводной системы развлечений на первых 20 узкофюзеляжных лайнерах в декабре 2022 года. В начале 2024 года авиакомпания планирует восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo", - отметили в компании.

Беспроводная система позволяет пассажирам получить доступ к мультимедийной программе на борту с личных гаджетов через внутреннюю сеть WiFi. Ожидается, что в 2024 году такой системой будет оборудован весь узкофюзеляжный парк "Аэрофлота".

На дальнемагистральных лайнерах компании Boeing 777, A350, A330, а также в бизнес-классе на среднемагистральных Boeing 737 и А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений - мониторы в спинках кресел.