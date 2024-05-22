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"Аэрофлот" в 2025 году импортозаместит системы развлечения на всех самолетах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2025 году планирует импортозаместить бортовые системы развлечения для пассажиров на всех своих самолетах, сообщил на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" замгендиректора по информационным технологиям компании Антон Мацкевич.

"Мы в этом году на всем узкофюзеляжном флоте импортозаместили системы развлечения, которыми пользуется наши пассажиры. То есть это и часть оборудования, и программное обеспечение полностью наше российское, не зависящее от зарубежных вендоров. С точки зрения широкофюзеляжного флота - Boeing 777 и Airbus 350 (...) работы будут окончены, наверное, уже в 2025 году", - сказал он.

Он добавил, что в III квартале этого года должно выйти новое приложение "Аэрофлота" для iPhone, а в следующем году ожидается обновление сайта авиакомпании.

На конец апреля парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, из которых 41 - широкофюзеляжный, 130 - узкофюзеляжных. Парк группы "Аэрофлот", которая помимо одноименного перевозчика объединяет "Победу" и "Россию", включал 349 воздушных судов, в том числе 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных Superjet 100.

Boeing 777 Airbus Аэрофлот iPhone Антон Мацкевич
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